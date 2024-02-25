Туринці нарешті перервали безвиграшну серію. Хоча Фрозіноне добряче змусив понервувати фанів Ювентуса, борючись за очки до самого кінця. Лише у компенсований час господарі зуміли вирвати перемогу.

Цей матч став знаковим для наставника "Старої синьйори". Массіміліано Аллегрі став перший тренером в історії Серії А, який набрав 1000 очок. Зараз у нього 1002. Для цього знадобилося 496 матчів, у яких його команди здобули 301 перемогу й 99 разів грали унічию. Слід зауважити, що до сезону 1994/95 за перемогу нараховували лише два пункти.