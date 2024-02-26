В матче 26-го тура Серии А против Фрозиноне Рабьо и Маккенни получили травмы: француз был заменён в первом тайме из-за проблемы с лодыжкой, а американец вывихнул левое плечо после перерыва.

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Как информирует Football Italia, оба полузащитника прошли медицинское обследование в понедельник утром. Первичный диагноз в отношении двух игроков был подтверждён. Они совершенно точно пропустят матч с Наполи, который будет сыгран в рамках 27-го тура чемпионата.

Маккенни отдал пять результативных передач в Серии А в этом сезоне, в том числе две результативные передачи Душану Влаховичу в матче против Фрозиноне в минувшее воскресенье. По итогам этой встречи газета Tuttosport назвала Уэстона "королём ассистов".

Рабьо забил 4 мяча и оформил 3 голевые передачи в 23 матчах за Юве во всех турнирах. Он считается лучшим полузащитником команды в этом сезоне.

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