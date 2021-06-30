Туринський колектив роздумує над варіантами підсилення лінії атаки у разі відходу Кріштіану Роналду.

Майбутнє португальця в Ювентусі оповите неоднозначністю. Найближчим часом сторони мають сісти за стіл перемовин. Якщо Кріштіану захоче піти, "б'янконері" вже мають кілька потенційних варіантів заміни.

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За інформацією La Gazzetta dello Sport, Юве першочергово спробує підписати Габріела Жезуса. Трансфер форварда Манчестер Сіті – основний варіант заміни Роналду, який запропонував Массіміліано Аллегрі. Також у Турині розглядають варіант із запрошенням Мауро Ікарді, якщо португалець вирішить перейти в ПСЖ.

Ще однією потенційною заміною Кріштіану джерело називає Душана Влаховіча. Щоправда, запрошення форварда Фіорентини обійдеться "б'янконері" у близько 60 мільйонів євро.

До слова, контракт Кріштіану Роналду розрахований до літа 2022 року. У минулому сезоні форвард став найкращим бомбардиром чемпіонату Італії, забивши 29 м'ячів в 33 матчах.

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