Нападник Ювентуса та збірної Португалії Кріштіану Роналду поки не розкрив плани щодо своєї кар'єри.

Після вильоту збірної Португалії з Євро-2020 Роналду повинен узгодити з Ювентусом план на майбутнє, а вже потім вирушить у відпустку, повідомляє Tuttosport.

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За інформацією видання, португалець повинен визначитися, чи готовий він залишитися в туринському клубі. Контракт, чинний ще один сезон, у цьому випадку не дає жодних гарантій. Ювентус хоче з'ясувати усе найближчим часом, бо від рішення Кріштіану залежить робота на трансферному ринку. Якщо форвард покине команду, туринці зможуть купити відразу декількох нових гравців.

До слова, контракт 36-річного португальця розрахований до літа 2022 року. У минулому сезоні форвард став найкращим бомбардиром чемпіонату Італії, забивши 29 голів в 33 матчах. За час виступу за італійський клуб Роналду став дворазовим володарем Скудетто, виграв Кубок і двічі став володарем Суперкубка Італії.

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