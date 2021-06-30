Туринский коллектив размышляет над вариантами усиления линии атаки в случае ухода Криштиану Роналду.

Будущее португальца в Ювентусе окутано неоднозначностью. В ближайшее время стороны должны сесть за стол переговоров. Если Криштиану захочет уйти, "бьянконери" уже имеют несколько потенциальных вариантов замены.

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По информации La Gazzetta dello Sport, Юве в первую очередь попытается подписать Габриэла Жезуса. Трансфер форварда Манчестер Сити – основной вариант замены Роналду, который предложил Массимилиано Аллегри. Также в Турине рассматривают вариант с приглашением Мауро Икарди, если португалец решит перейти в ПСЖ.

Еще одной потенциальной заменой Криштиану источник называет Душана Влаховича. Правда, приглашение форварда Фиорентины обойдется "бьянконери" в около 60 млн евро.

К слову, контракт Криштиану Роналду рассчитан до лета 2022 года. В прошлом сезоне форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии, забив 29 мячей в 33 матчах.

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