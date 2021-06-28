Роберто Мартінес зіграв за базовою схемою 3-4-3, або точніше – 3-4-2-1. Місце у воротах Куртуа не підлягало сумніву. Трійку центрбеків справа наліво склали Алдервейрелд, Вертонген і Вермален. Правого латераля після травми Кастаня прогнозовано зіграв Меньє. За протилежний фланг відповідав Торган. Центр поля цементували Тілеманс і Вітсель, а попереду, під Лукаку, діяли найбільш креативні виконавці – Еден Азар і де Брюйне. Нарешті, Бельгія зіграла на Євро у своєму найоптимальнішому складі.

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Португалія також будувала гру у своїй основній структурі – 4-3-3. Патрісіу у воротах. Праворуч у захисті замість Семеду зіграв Далот, ліворуч – Геррейро. Пару центрбеків склали Діаш і Пепе. Головним кадровим питання перед матчем були позиції у середній ланці. В опорній зоні з перших хвилин вийшов Палінья зі Спортінга, який непогано себе зарекомендував після вимушеного виходу на заміну у матчі з Францією. Роль умовних "вісімок" виконували Санчеш та Моутінью. Праворуч в атаці діяв Бернарду Сілва, ліворуч – Жота, у центрі – Кріштіану Роналду.

Бельгія – Португалія – 1:0 (1:0)

Гол: Торган Азар 42

Бельгія: Куртуа – Алдервейрелд, Вертонген, Вермален – Меньє, Тілеманс, Вітсель, Т. Азар (Дендонкер, 90+5) – де Брюйне (Мертенс, 48), Лукаку, Е. Азар (Карраско, 87)

Португалія: Патрісіу – Далот, Діаш, Пепе, Геррейро – Моутінью (Феліш, 55), Палінья (Данілу, 78), Санчеш (Олівейра, 78) – Бернарду (Фернандеш, 55), Роналду, Жота (А. Сілва, 70)

Попередження: Вермален, 72, Алдервейрелд, 81 – Палінья, 45, Далот, 51, Пепе, 77

xG (очікувані голи) – 0,23:1,56

Атаки –17:61

Удари (у площину) – 6(1):24(4)

Удари з меж штрафного – 1:9

Володіння – 43%:57%

Точність передач – 84%:88%

Ключові передачі – 5:17

Передачі у фінальну третину – 114:230

Дриблінг (успішний) – 21(14):21(13)

Фоли – 14:9

Відбори – 17:17

Дистанція (км) – 107,6:107,2

Статистичні показники цілком відображають хід матчу. Бельгійці гралися з вогнем. Сівши у захист, вони сильно ризикували. Навіть не ідеальна у позиційних атаках Португалія мала чудові шанси зрівняти рахунок, про що, насамперед, свідчать показники очікуваних голів та ударів з меж штрафного. Якби команда Сантуша зрівняла рахунок, то бельгійцям було б вже складно повернути ініціативу.

Матч можна поділити на два умовні відрізки – до та після травми де Брюйне. Переможці групи непогано почали гру. Бельгія контролювала м'яч, будувала свої фірмові позиційні атаки, формуючи трикутники та діагональні вектори для передач уперед. Після контратаки, яку завершував Жота, та ще кількох виходів португальців, номінальні господарі стали діяти обережніше. Наприкінці першого тайму Бельгія вичавила максимум з незначної переваги. Після чергової довгої передачі на Лукаку бельгійці зачепилися за м'яч у фінальній третині поля і Торган Азар з-за меж штрафного пробив Патрісіу.

Після гола та вимушеної заміни де Брюйне, і без того обережний Мартінес повністю віддав м'яч Португалії. У другому таймі Бельгія мала лише 35% володіння. Команда втримала переможний рахунок, але її дії у позиційній обороні були далеко не показові. У другому таймі португальці завдали по воротах Куртуа 15 ударів! Перший номер рейтингу ФІФА відповів лише одним. Навіть цієї поверхневої статистики достатньо, щоб зрозуміти – Бельгія відіграла погано.

Розглянемо основні перебудови команд у різних фазах гри. У першому таймі Бельгія часом вмикала високий пресинг, з елементами персональних орієнтувань, але згодом при втраті м'яча почала відразу сідати у позиційну оборону, перебудовуючись на структуру 5-2-3.

Процес трансформації проходив завдяки зміщенням у лінію оборони латералів. Доречі, цікавий момент. Де Брюйне у обороні мінявся з Лукаку позиціями і тримав опорного португальців.

Вище – побудова білд-апу команди Мартінеса. Лінії захисту та півзахисту приймали дещо асиметричний вигляд. Зміщення до правого флангу повинно було розвантажувати простір протилежного флангу. Саме після нетривалого розіграшу часто виконувався поздовжній пас через лівий півфланг на Едена Азара, який опускався півпростором глибше.

Португалія у позиційній обороні переходила на схему 4-1-4-1. У другому таймі команда Сантуша показала, що вона може непогано використовувати проактивні методи оборони. Але, мабуть, було запізно.

Бельгія у завершальних стадіях позиційних атак вибудовувала структуру 3-1-5-1 з Вітселем між лініями та Лукаку на вістрі. Не дивлячись на великі сили попереду, практично усі атакувальні дії команди проходили через форварда. Штаб Мартінеса дещо розчаровує. Маючи такий чудовий та різноманітний кадровий потенціал, він досить примітивно будує позиційну гру.

На післяматчевій прес-конференції головний тренер збірної Бельгії висловив задоволення як результатом, так і діями своєї команди, розповів про стан здоров'я травмованих – Кевіна Де Брюйне та Едена Азара: "Ми прагнули адаптуватися до гри Португалії, тому що вони можуть найкраще робити те, що їм потрібно робити для перемоги. Ось чому вони чинні чемпіони Європи та виграли Лігу націй – на їхньому боці неймовірний досвід, і вони знають, як використовувати моменти, щоб вколоти суперника.

Ми продемонстрували неймовірну концентрацію і дуже добре захищалися. Ми забили дуже хороший гол, а потім, у другому таймі, як і очікувалося, ініціатива перейшла до Португалії.

Команді потрібно було зберігати дисципліну, дотримуватися тактики і діяти далекоглядно. Якби ми краще використовували володіння м'ячем і якісніше робили останній пас, то, ймовірно, отримали б більше дивідендів від ризиків, на які пішла Португалія. Травми Де Брюйне і Азара? Поки рано про це говорити. У Кевіна проблема з гомілкостопом, у Едена – з м'язом. Але треба дочекатися діагнозів.

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Чому зволікав із замінами? Я не хотів, щоб команда втратила концентрацію, до того ж не можна було виключати додатковий час. Я більше думав про те, щоб нічого не зламати в нашій грі. Виходячи на заміну, іноді важко відразу увійти в гру, тому я не вважав за потрібне випускати інших футболістів".

Натомість наставник португальців Фернанду Сантуш не приховував розчарування: "Ми розчаровані і дуже засмучені. Хтось навіть плаче в роздягальні. Хлопці віддали всі сили. Бельгія завдала 6 ударів по воротах і забила гол. У нас було 29 ударів по воротах, ми двічі потрапили в стійку. Поразка є поразка.

Чесно кажучи, у мене просто немає слів... Ми всі хотіли перемогти і вірили, що у нас все вийде. Ми вірили, ми були переконані, що можемо вийти в фінал і перемогти. Тут справа не в справедливості: ми пропустили гол і не змогли забити у відповідь".

Настрій Сантуша зрозумілий, але навіщо перебільшувати? За версією тренера збірної Португалії, ми пропустили цілий відрізок матчу, у якому Португалія мала перевагу за ударами 5:0 та другий раз влучила у стійку воріт Куртуа. Насправді, Португалія завдала не 29 ударів, а 24, а влучань у каркас було не 2, а одне.

Команда Роналду провела свій найкращий матч на турнірі, але цього виявилося недостатньо для перемоги над першим номером світового рейтингу. На тріумфальному Євро-2016 португальці використали майже весь свій ліміт везіння. За великим рахунком, збірна Сантуша була збита з турнірної дистанції автобусом, на якому п'ять років тому сама доїхала до перемоги. Тож скаржитися немає сенсу. Все повертається.

Щодо Бельгії, на жаль, враження, що команда Роберто Мартінеса пройшла груповий турнір у економ режимі – хибне. Матч плей-офф довів, що нинішній варіант збірної Бельгії не має нічого спільного з тією чудовою командою, яка закохувала у себе уболівальників по усьому світу. Нажаль, "червоні дияволи" зрадили своєму прекрасному стилю. Пасивна Бельгія у низькому блоці, ще й з лідерами, яких потрібно ставити на ноги, має мало шансів на успіх у чвертьфінальному протистоянні з Італією. Думаю, що з бельгійцями "Скуадрі Адзуррі" буде легше, ніж з агресивною та сучасною Австрією.

У матчі з португальцями Бельгії відверто пощастило. Не можна сказати, що це був відскок, але фортуна була явно на боці занадто обережної команди Мартінеса. Ця збірна збиралася на вершину рейтингу не на автобусі. За своїми характеристиками гравці національної команди Бельгії не підходять під такий стиль. Звісно, такі обережні і пасивні методи часто дають результат у окремих протистояннях. Проте на дистанції, як у випадку з Бельгією, – це гарантія того, що команда до вирішальних стадій на Вемблі не дістанеться.

Група автора у Facebook "Тактика Футболу з Сергієм Костенюком"

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