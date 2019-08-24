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Ювентус відкрив клубний готель в Італії

14:48 123 Читать на русском
Ювентус відкрив клубний готель в Італії
Клубний готель Ювентуса / Corriere della Sera

Туринський Ювентус відкрив перший клубний готель в Італії.

"Готель є сучасним, гостинним та ексклюзивним простором, здатним задовольнити очікування не тільки любителів футболу, а й тих, хто шукає ультрасучасну конструкцію з точки зору комфорту і функціональності.

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Місце для тих, хто вирушив у ділову поїздку, тих, хто хоче відвідати Турин і його визначні пам'ятки, і, звичайно, для тих, хто хоче відкрити для себе престиж і чарівність Ювентуса та його історію.

J | Hotel – фактично перший готельний комплекс, побудований в Італії у співпраці з футбольним клубом. Він був створений для того, щоб запропонувати людям можливість особисто взяти участь у спортивних заходах, а також у культурному житті клубу", – йдеться на офіційному сайті Ювентуса.

Відзначимо, що Ювентусу належить 40% J | Hotel, власником інших 60% є компанія Lindbergh Hotels S.r.l.

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