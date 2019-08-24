Ювентус открыл клубный отель в Италии

Туринский Ювентус открыл первый клубный отель в Италии.

"Отель является современным, гостеприимным и эксклюзивным пространством, способным удовлетворить ожидания не только любителей футбола, но и тех, кто ищет ультрасовременную конструкцию с точки зрения комфорта и функциональности.

Ювентус планирует грандиозный обмен с ПСЖ – туринцы отказались от трансфера Неймара

Место для тех, кто отправился в деловую поездку, тех, кто хочет посетить Турин и его достопримечательности, и, конечно, для тех, кто хочет открыть для себя престиж и обаяние Ювентуса и его историю.

J | Hotel – фактически первый гостиничный комплекс, построенный в Италии в сотрудничестве с футбольным клубом. Он был создан для того, чтобы предложить людям возможность лично принять участие в спортивных мероприятиях, а также в культурной жизни клуба", – говорится на официальном сайте Ювентуса.

Отметим, что Ювентусу принадлежит 40% J | Hotel, владельцем остальных 60% является компания Lindbergh Hotels S.r.l.

Серія А 2019/20: перспективи українців, найцікавіше про трансфери, прогнози на сезон і знайомство з новачками