Ювентус розпочав переговори щодо "нового Буффона" – взимку воротар відмовився йти в Ньюкасл за 20 млн євро
Воротар Монци Мікеле Ді Грегоріо влітку стане гравцем Ювентуса.
У середу, 24 квітня спортивний директор Ювентуса Крістіано Джунтолі зустрівся з гендиректором Монци Адріано Галліані для обговорення угоди про "закриття" трансферу воротаря Мікеле Ді Грегоріо. Про це інформує Tuttosport. Повідомляється, що сума трансферу має становити 20 млн євро.
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Саме стільки грошей минулої зими пропонував Монці Ньюкасл. Однак сам голкіпер відмовився від переїзду в АПЛ – він бажає продовжити кар'єру в "Старій синьйорі". При цьому відомо, що кумиром Ді Грегоріо є екс-воротар Інтера Самір Хандановіч.
Наразі основним воротарем Ювентуса є Войцех Щенсни, контракт із клубом якого дійсний до літа 2025 року. Повідомляється, що гравець збірної Польщі не бажає знижувати свою зарплату, тому він може піти влітку на правах вільного агента.