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Ювентус планує грандіозний обмін з ПСЖ – туринці відмовились від трансферу Неймара

19:25 684 Читать на русском
Ювентус планує грандіозний обмін з ПСЖ – туринці відмовились від трансферу Неймара
П'яніч та Хедіра / Reuters

Туринський Ювентус відмовився від придбання Неймара та пропонує ПСЖ зірковий обмін гравцями.

Після відмови ПСЖ обміняти Неймара на Пауло Дибалу Ювентус запропонував парижанам іншу угоду, передає AS з посиланням на Tuttosport.

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Ювентус зацікавлений у трансфері хавбеків Марко Верратті, Анхеля Ді Марії та Юліана Дракслера та готовий запропонувати за них Міралема П'яніча, Емре Джана та Самі Хедіру.

Ймовірність того, що клуби зможуть зробити подібний обмін зросла після закриття трансферного вікна в Англії. Тепер такі великі угоди можуть здійснити лише ПСЖ, Ювентус, Баварія, Реал і Барселона. Додається, що обидва клуби зацікавлені в обговоренні обміну цими футболістами.

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