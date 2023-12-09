Півзахисник збірної Франції Поль Погба став непотрібний Ювентусу через проблеми з допінгом.

Французу загрожує тривала дискваліфікація через провалений допінг-тест. Згідно з інформацією La Gazzetta dello Sport, щойно Погба отримає покарання, туринський клуб розірве з ним договір.

Погба ризикує залишитись без футболу на 4 роки через провалений допінг-тест

Зазначається, що Ювентус не хоче сваритися з Погба, тому готовий провести перемовини з ним і розірвати контракт за обопільною згодою з компенсацією. Але якщо не вийде домовитися, туринці розриватимуть угоду в односторонньому порядку.

Раніше антидопінгова прокуратура запросила чотирирічну дискваліфікацію для Поля Погба. Нагадаємо, 20 серпня чемпіон світу здав позитивну допінг-пробу на тестостерон. Повторна проба підтвердила початковий результат. 30-річний француз тимчасово відсторонений від футболу.

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