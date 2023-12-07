Національна антидопінгова прокуратура Італії вимагає для Поля Погба 4-річну дискваліфікацію за виявлений синтетичний тестостерон у крові, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Ювентус перестав платити Погба зарплату

Оскільки гравець не пішов на угоду про визнання провини, француз має постати перед судом та може отримати покарання без пом'якшувальних обставин (за визнання провини термін дискваліфікації могли зменшити до 2 років). Додамо, що контракт Погба із Ювентусом розрахований до літа 2026 року.

Раніше повідомлялося, що туринський клуб може розірвати контракт з Полем Погба. Це дозволить Ювентусу зекономити близько 30 мільйонів євро – саме таку зарплатню мав отримати гравець за термін дії контракту, що залишився.

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