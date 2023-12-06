Ліга чемпіонів привчила нас до безкомпромісної боротьби, але трапляються випадки, коли фаворити просто нестримні. Пригадуємо найбільш нищівні перемоги в рамках ЛЧ.

В рамках 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів Арсенал розтрощив Ланс і вперше за шість років вийшов у плей-офф головного клубного турніру Європи. Зінченко і Ко забили у ворота торішньої сенсації чемпіонату Франції 6 голів. Навіть у тенісі це був би розгром. Однак такий результат не дозволив потрапити у список найбільших перемог в ЛЧ. Навіть Арсенал уже перемагав з іще більш непристойним рахунком. "Футбол 24" разом з партнером HLIBNY DAR розповідає про найбільші "сухі" перемоги за всю історію Ліги чемпіонів.

Леверкузенське серце: творець Байєра з нового покоління топ-менеджерів має багато спогадів про Україну і обожнює вчитися

Здавалося б, ЛЧ – турнір з найвищою конкуренцією в світі. Там нібито повинні змагатися лише найкращі клуби. Формально так і є – найкращі клуби своїх країн. Однак різниця між рівнями національних чемпіонатів іноді призводить до болючих наслідків на євроарені. Часом представники топ-ліг жорстоко знущаються зі своїх слабших опонентів. Про топ-ліги тут сказано не дарма, адже майже у всіх випадках авторами погромів ставали представники "великої п'ятірки". Єдине виключення – донецький Шахтар.

Зважаючи на кількість погромів, нам здалося нерозумним обмежувати топ якимось красивим числом. Краще розповімо про усі визначні перемоги з немислимими рахунками. Загалом їх було тринадцять. Двічі фінальний свисток фіксував рахунок 8:0, а ще одинадцять разів команди-переможниці забивали на один гол менше. Клубом, який найчастіше так знущався з опонентів, є Ліверпуль (тричі). Баварія так громила суперників виключно в плей-офф Ліги чемпіонів. А Шахтар виявився єдиним, хто і програвав, і вигравав. До того ж "гірники" це зробили упродовж одного сезону.

Ювентус – Олімпіакос – 7:0 (10/12/2003)

Грекам в останньому турі групового етапу потрібно було виключно перемагати. Натомість вони пропустили більше голів, ніж за п'ять попередніх турів. За туринців забивали Трезеге (дубль), Мікколі, Ді Вайо, Дель П'єро, Мареска. Ці прізвища – мед для вух уболівальників, які застали Серію А в період розквіту. Однак Ювентус краще б приберіг кілька голів на плей-офф. Адже "б'янконері" вилетіли вже в 1/8 фіналу, за два матчі так і не забивши іспанському Депортіво.

Арсенал – Славія Прага – 7:0 (23/10/2007)

Лондонці провели бездоганне перше коло групового етапу, апогеєм якого стало знущання зі Славії. Тео Волкотт забив свої перші голи в Лізі чемпіонів і досі залишається наймолодшим (18 років та 221 день) англійцем, який оформив дубль в ЛЧ. Цікаво, що цей матч став останнім у серії Арсенала з 12 перемог поспіль у всіх турнірах. Той розіграш єврокубка для "канонірів" завершився у чвертьфіналі, де вони не змогли пройти Ліверпуль.

Весь світ уважно спостерігає за Лігою чемпіонів. Не залишайся осторонь футбольного протистояння та вболівай за улюблені команди. А створити особливу атмосферу допоможе HLIBNY DAR.

Запекла гра на полі Ліги чемпіонів у поєднанні з HLIBNY DAR зроблять незабутнім твій вечір.

Жиліна – Марсель – 0:7 (03/11/2010)

Провансальці встановили відразу два рекорди. Марсель став першою командою, яка забила щонайменше сім голів у Лізі чемпіонів на виїзді, а також досі залишається єдиним представником Франції, який перемагав у турнірі з таким рахунком. Для Жиліни то був моторошний розіграш – вона програла всі матчі в групі. Після того жодна словацька команда не доходила до основного раунду головного єврокубка.

Валенсія – Генк – 7:0 (23/11/2011)

Бельгійці не програли жодного матчу вдома (три нічиї), але на виїзді очок не набрали взагалі. Для Валенсії це була аномальна перемога, адже в решті матчів вона сумарно забила п'ять голів і не змогла вийти у плей-офф. Генку тричі забив Роберто Сольдадо, на той момент оформивши один із найшвидших хет-триків у Лізі чемпіонів (39 хвилин).

Баварія – Базель – 7:0 (13/03/2012)

У березні 2012-го Баварія була монструозною. Після низки непереконливих результатів мюнхенці в Бундеслізі обіграли Хоффенхайм (7:1), через три дні знищили Базель (7:0), а слідом принизили Герту (6:0). Що стосується гри зі швейцарцями, то "ротен" стали першою командою, яка забила сім голів у матчі плей-офф Ліги чемпіонів, а Маріо Гомес – першим німцем з "покером" в ЛЧ. Той сезон для Баварії завершилася прикрою поразкою у фіналі на своєму рідному стадіоні. Челсі переміг в серії пенальті.

БАТЕ – Шахтар – 0:7 (21/10/2014)

Матч можна було завершувати вже після першого тайму. Шахтар забив шість голів. Досі ніхто не забивав більше за перші 45 хвилин матчу Ліги чемпіонів. Саме в той вечір Луїс Адріано оформив пента-трик (таке до нього робив лише Лео Мессі). Білоруси ж можуть похизуватися антидосягненням. 24 голи – жодна команда не пропускала більше за підсумками групового етапу Ліги чемпіонів.

Баварія – Шахтар – 7:0 (11/03/2015)

У той же сезон "гірники" також відчули, як це опинитися на іншому боці. В 1/8 фіналу Баварія завдала підопічним Мірчі Луческу болючої поразки. То був епічний матч після 0:0 у Львові. Олександра Кучера вигнали вже на третій хвилині (найшвидше вилучення в ЛЧ), а далі Баварія просто знущалася. Голи забивали шість різних гравців. Зауважте, мюнхенці вдруге потрапили в цей рейтинг, і обидва рази за перемоги в плей-офф.

Барселона – Селтік – 7:0 (13/09/2016)

Казковий початок єврокубкової кампанії для каталонців. Хоча хет-трик оформив Лео Мессі, це був вечір Неймара. Бразилець забив лише один, але віддав аж чотири гольових передачі. До погрому долучився навіть голкіпер. Марк-Андре Тер Штеген не дозволив Селтіку закрутити інтригу, відбивши пенальті за рахунку 1:0.

Марібор – Ліверпуль – 0:7 (17/10/2017), Ліверпуль – Спартак – 7:0 (06/12/17)

Коли мерсисайдці обіграли Марібор, це стало найбільшою перемогою англійських клубів в Лізі/Кубку чемпіонів. Однак Ліверпуль в цьому ж розіграші ще раз оформив 7:0, розчавивши Спартак. Проти москвичів хет-трик оформив Феліпе Коутінью, який невдовзі втік до Барселони. Натомість підопічні Юргена Клоппа дісталися до київського фіналу ЛЧ, де поступилися Реалу.

Манчестер Сіті – Шальке – 7:0 (12/03/19)

У минулому десятилітті Шальке регулярно грав навіть у плей-офф Ліги чемпіонів. Остання на цю мить поява гельзенкірхенців у турнірі завершилася ганьбою. Манчестер Сіті в матчі-відповіді 1/8 фіналу розтоптав німців на Етіхаді. Лерой Сане забив у ворота рідної команди, а Євген Коноплянка ще грав за Шальке і провів увесь поєдинок без замін.

Ліверпуль – Бешикташ – 8:0 (06/11/2007)

Після програного фіналу в Афінах мерсисайдці провально почали новий сезон Ліги чемпіонів – набрали лише одне очко за першу половину групового етапу. Цей матч з Бешикташем усе змінив. Ліверпуль став першою командою в історії, яка забила вісім голів у ЛЧ. Йосі Бенаюн оформив хет-трик і залишається єдиним ізраїльтянином, хто стільки забивав за один матч турніру. До речі, наш Андрій Воронін вийшов у старті "червоних", відіграв 72 хвилини, встигнувши віддати два асисти і організувати ще два голи.

Реал – Мальме – 8:0 (08/12/2015)

Знаєте, що спільного з рекордом Ліверпуля? Коли "червоні" громили Бешикташ, головним тренером був Рафаель Бенітес. І саме цей фахівець керував Реалом, коли він знищив Мальме з тим же рахунком. І це єдині матчі Ліги чемпіонів, які завершувалися з рахунком 8:0. Погодьтеся, від Бенітеса ви точно такого не очікували? Реал виграв турнір у тому сезоні, але керував командою вже Зінедін Зідан.

Перші суперники для чемпіона України – 12 команд з літніх ліг вже вийшли в ЛЧ-2024/25