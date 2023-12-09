Полузащитник сборной Франции Поль Погба стал ненужен Ювентусу из-за проблем с допингом.

Французу грозит длительная дисквалификация из-за проваленного допинг-теста. Согласно информации La Gazzetta dello Sport, как только Погба получит наказание, туринский клуб расторгнет с ним договор.

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Отмечается, что Ювентус не хочет ссориться с Погба, поэтому готов провести переговоры с ним и расторгнуть контракт по обоюдному согласию с компенсацией. Но если не получится договориться, туринцы будут расторгать соглашение в одностороннем порядке.

Ранее антидопинговая прокуратура запросила четырехлетнюю дисквалификацию для Поля Погба. Напомним, 20 августа чемпион мира сдал положительную допинг-пробу на тестостерон. Повторная проба подтвердила первоначальный результат. 30-летний француз временно отстранен от футбола.

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