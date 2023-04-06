Таким чином, фанатська трибуна Ювентуса за південними воротами буде пустувати в центральному матчі 31 туру з Наполі. Про це інформує Corriere dello Sport.

Кубок Італії: Ювентус відпустив Інтер у доданий час – Лукаку забив і отримав червону, питання фіналіста відкрите

Повідомляється, що суд ухвалив таке рішення через расистські образи на адресу Ромелу Лукаку в першому півфінальному матчі Кубка Італії між Ювентусом та Інтером (1:1). На останніх секундах зустрічі Лукаку реалізував пенальті і зрівняв рахунок, після чого був спровокований уболівальниками "старої синьйори" і вилучений з поля.

Нагадаємо, що після фінального свистка червоні картки також отримали воротар Інтера Самір Хандановіч і латераль Ювентуса Хуан Куадрадо. Колумбієць заробив триматчеву дискваліфікацію і штраф у розмірі 10 тисяч євро за явну спробу вдарити Хандановіча.

Матч 31 туру Серії А Ювентус – Наполі відбудеться 23 квітня.

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