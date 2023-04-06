Таким образом, фанатская трибуна Ювентуса за южными воротами будет пустовать в центральном мачте 31 тура с Наполи. Об этом информирует Corriere dello Sport.

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Сообщается, что суд принял такое решение в связи с расистскими оскорблениями в адрес Ромелу Лукаку в первом полуфинальном матче Кубка Италии между Ювентусом и Интером (1:1). На последних секундах встречи Лукаку реализовал пенальти и сравнял счёт, после чего был спровоцирован болельщиками "старой синьоры" и удалён с поля.

Напомним, что после финального свистка красные карточки также получили вратарь Интера Самир Ханданович и латераль Ювентуса Хуан Куадрадо. Колумбиец заработал трёхматчевую дисквалификацию и штраф в размере 10 тысяч евро за явную попытку ударить Хандановича.

Матч 31 тура Серии А Ювентус – Наполи состоится 23 апреля.

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