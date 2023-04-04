Кубок Італії, 1/2 фіналу (перший матч)

Ювентус – Інтер – 1:1

Голи: Куадрадо, 83 – Лукаку, 90+3 (пен)

Вилучення: Куадрадо (після гри) – Лукаку, 90+4, Хандановіч (після гри)

Перший півфінал титанів розчарував: тренери обох команд провели ротацію і розбавили основний склад деякими резервістами, а самій грі не вистачало швидкості та темпу. Відсутність "пожежі" на полі характеризує кількість попереджень – до 80-ї хвилини жовту картку заробив тільки Брозовіч.

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Найкращі шанси відзначитися в цьому нудному матчі мали Ді Марія, Брозовіч і Мхітарян. Якщо аргентинець і вірменин були неточними, то з ударом хорвата впорався Перін. Схоже, Аллегрі та Індзагі зробили ставку на заміни: ближче до кінця зустрічі обидва тренери випустили на поле свіжих гравців основного складу в атакувальну лінію.

Тактика Аллегрі спрацювала краще: К'єза, який вийшов на заміну, взяв участь у гольовій атаці. Федеріко відволік на себе увагу, і змусив захисників Інтера зайняти неправильні позиції. У підсумку на 83-й хвилині перед Куадрадо не опинилося візаві, і колумбієць пробив Хандановіча з правого напівфлангу штрафного майданчика.

Усе так і завершилося б мінімальною перемогою Ювентуса, але на останніх секундах Бремер зіграв рукою у власному штрафному майданчику. Арбітр Давіде Масса призначив пенальті, і Лукаку виконав вирок. Так Інтер уникнув третьої поразки з рахунком 0:1 поспіль.

Лукаку настільки емоційно святкував забитий гол, що отримав другу жовту і достроково пішов з поля. Також вже після фінального свистка вилучення заробили Хандановіч та Куадрадо – емоції останніх секунд зустрічі компенсували затишшя протягом майже усієї гри.

Матч-відповідь на Джузеппе Меацца відбудеться через місяць.