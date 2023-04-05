Один із героїв цьогорічного виступу Інтера у Лізі чемпіонів – голкіпер Андре Онана. Камерунець лідирує одразу за кількома показниками і може стати козирем "нерадзуррі" у битві з Бенфікою наступного вівторка.

В останніх п’яти матчах Інтер не може перемогти. І якщо нічия з Порту в ЛЧ та порятунок від поразки у кубковій зустрічі з Ювентусом розцінюються, як успіх, то в Серії А все набагато гірше. Три невдачі коштували підопічним Сімоне Індзагі падіння на четверту сходинку. Проте вже наступного тижня Інтер продовжує похід у Лізі чемпіонів і має чудову нагоду реабілітуватися. Один із головних козирів міланців – впевнена гра голкіпера.

Футбол24 спільно із партнером HLIBNY DAR розповідає про Андре Онана – воротаря Інтера, який є ключовою зброєю "нерадзуррі" на шляху до півфіналу Ліги чемпіонів.

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Деякі футболісти притягують до себе погані новини. І нічого вдіяти з цим не можуть або ж не хочуть. Один із них – 27-річний кіпер Андре Онана.

"Протягом одного тижня у лютому 2021-го я все втратив. Я перебував у Камеруні зі збірною, коли мені зателефонував клубний лікар Аякса. Він сказав, що в моєму організмі виявили фуросемід. Моя реакція була наступною: "Що? Це жарт?" Я сказав йому: "Док, тут точно якась помилка. Я знаю, як проводять такі тести. Я багато таких здав, у мене ніколи не було проблем". Усі мої знайомі знають, що я не п'ю, не палю, ніколи не вживав наркотики. Нічого такого, – розповідав Андре у колонці для The Players' Tribune.

На дисциплінарні органи не подіяли аргументи футболіста і його дискваліфікували на рік. Щоправда, пізніше Спортивний арбітражний суд (CAS) на три місяці зменшив термін відсторонення. Та навіть це було занадто великою ціною банальної помилки. Одного дня Андре почувався не дуже добре і випадково випив ліки дружини. Жодного умислу, зате факт беззаперечний.

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Онана покинув свій дім у 10-річному віці та вирушив до Академії Самюеля Ето’о, що розташовувалася в іншому кінці Камеруну. Хлопець розумів – щоб вирватися зі злиднів та допомогти сім’ї, він повинен важко працювати. І варто відзначити – йому це вдалося.

"Якось ми поїхали на гру у Барселону, тренер сказав мені взяти із собою усі речі. Але не пояснив, чому: "Андре, просто збирай речі!". Коли ми приїхали у місто, всі мої одноклубники вирушили до готелю, а мене повезли автобусом в офіс Барселони підписувати контракт. Наступного дня я грав проти колишніх партнерів у футболці Барселони. Таке було важко осмислити", – ділився спогадами камерунець.

Ще через чотири роки Онана підписав перший професійний контракт. То був Аякс – клуб, про який тільки можна мріяти. Разом із амстердамцями за сім з половиною років Андре виграв усі можливі трофеї у Нідерландах та вийшов до фіналу Ліги Європи. Далі був допінг, прощання з Аяксом та переїзд у Мілан.

Онана залишав Амстердам зі скандалом. В останньому матчі проти роттердамської Спарти голкіпер припустився помилки та отримав обструкцію від фанатів. Андре не збирався мовчати:

Мене не хвилюють освистування фанатів, мені байдуже. Вони можуть співати, плакати і робити, що завгодно. Мені все одно... Я зараз не в найкращій формі, це правда. Я довго сидів на місці. Якщо вони зляться, то це їхня проблема, якщо вони сумують, то це їхня проблема.

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У листопаді минулого року Онана потрапив у заявку збірної Камеруну на чемпіонат світу. Голова камерунської футбольної асоціації Самюель Ето’о називав свого вихованця претендентом №1 на роль найкращого кіпера турніру. Та вже через кілька тижнів Ето’о став на бік тренера збірної Рігобера Сонга у конфлікті з Онана. Воротар поїхав додому та оголосив про завершення кар’єри у національній команді.

"Мені не дозволили бути на полі, щоб допомагати команді досягати її цілей, що я завжди робив. Я доклав усіх зусиль для вирішення ситуації, що склалася, але з іншого боку не було віддачі. Деякі речі важко прийняти. Я завжди буду поважати та підтримувати рішення людей, які відповідальні за досягнення успіху нашої команди та країни", – заявив Онана.

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На попередній стадії у Лізі чемпіонів Інтер зійшовся з Порту. Італійцям вистачило одного забитого м’яча, щоб пройти далі. Одним із найпомітніших персонажів цього протистояння став Андре Онана. І справа не лише у двох "сухих" матчах.

У першій зустрічі кіпер поскандалив з партнером Едіном Джеко. Все було настільки серйозно, що Хакану Чалханоглу, ще одному представнику Інтера, довелося фізично заспокоювати Онана.

Andre Onana was caught up in a near-violent outburst with his teammate and former Manchester City forward Edin Dzeko in Champions League round of 16 win over Porto.



After a dragging 86 minutes of play, Inter finally had the better of Porto at the San Siro with a narrow 1-0 win. pic.twitter.com/UsROObySX3 — Futball News (@FutballNews_) February 23, 2023

У пресі розкрили ймовірну причину конфлікту – Онана щось доводив рефері Срджану Йовановічу, а Джеко це не сподобалося: "Стули пельку та повертайся у ворота".

Після гри Онана загасив пристрасті, вийшовши до преси:

Такі речі трапляються. Кожен з нас має право говорити те, що думає. Ми повинні залишити все позаду і думати про свою роботу. Якщо ми будемо сваритися, але при цьому перемагати – як сьогодні – я не буду заперечувати.

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У поточному розіграші Ліги чемпіонів Онана лідирує одразу за кількома показниками. Камерунець має в активі 38 сейвів (4,75 за матч) – це найкращий показник турніру. На другій сходинці Сімон Міньйоле (його Брюгге вже припинив боротьбу) – у бельгійця 35 відбитих ударів. У теорії наздогнати кіпера Інтера може хіба що Тібо Куртуа з його 24 сейвами.

Онана лідирує і за кількістю "сухих" матчів. Андре вже має 5 таких поєдинків, що є повторенням найвищого показника минулого сезону, коли одразу троє воротарів завершили змагання з таким досягненням. Щоправда, до рекордів Едуара Менді (9 у сезоні 2020/2021) та Кейлора Наваса (9 у сезоні 2015/2016) ще далеченько.

У чвертьфіналі Інтер та Онана протистоятимуть Бенфіці, яка в останніх п’яти матчах забила 18 голів. Чудовий тест для камерунського воротаря, якого преса відправляє у Челсі та Манчестер Юнайтед. Повідомляється, що на фоні непевної фінансової ситуації Інтер готовий продати лідера за 40 мільйонів євро.

Утім перед гіпотетичним продажем Андре Онана повинен віддати боржок старим знайомим. У минулому сезоні саме Бенфіка стала на шляху його Аякса у Лізі чемпіонів, а Онана пропустив від Дарвіна Нуньєса наприкінці зустрічі вирішальний гол. Чому б не взяти реванш цього разу?