Форвард Манчестер Сіті Серхіо Агуеро готується до відходу з манчестерського клубу в літнє трансферне вікно.

Аргентинець влітку стане вільним агентом, тому вже зараз може підписати контракт з будь-яким клубом. За інформацією El Chiringuito, Агуеро вже отримав першу офіційну пропозицію.

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Джерело стверджує, що її зробив Ювентус. Туринці пропонують нападнику, якому на початку червня виповниться 33 роки, угоду на два сезони. Однак Агуеро має сумніви щодо такого сценарію, адже хотів би опинитися в Барселоні.

Нагадаємо, Манчестер Сіті 29 березня офіційно оголосив про відхід Серхіо Агуеро після завершення поточного сезону. Саме аргентинець є найкращим бомбардиром в історії клубу (257 голів за 384 матчі). У нинішньому сезоні Серхіо Агуеро провів лише 15 матчів у всіх турнірах, у яких забив 3 м'ячі.

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