Ветеран покине Етіхад після сезону 2020/21, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Контракт Агуеро з "містянами" чинний до 30 червня. Перемовини про нову угоду сторони вирішили не вести. Отже, Агуеро покине Манчестер Сіті після 10 років виступів. Під час останнього домашнього матчу цьогорічної кампанії проти Евертона 23 травня відбудеться церемонія проводів аргентинця. "Містяни" сподіваються, що цей поєдинок дозволять відвідати вболівальникам.

Серхіо Агуеро став гравцем Ман Сіті влітку 2011-го. З того часу він допоміг манкуніанцям здобути 4 чемпіонських титули, 5 Кубків англійської ліги, 3 Суперкубка Англії та Кубок Англії 2018/19, а також став найкращим бомбардиром в історії Сіті (257 голів за 384 матчі).

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