Форвард Манчестер Сити Серхио Агуэро готовится к уходу из манчестерского клуба в летнее трансферное окно.

Аргентинец летом станет свободным агентом, поэтому уже сейчас может подписать контракт с любым клубом. По информации El Chiringuito, Агуэро уже получил первое официальное предложение.

Агент Агуэро прибыл в Барселону, – El Chiringuito

Источник утверждает, что его сделал Ювентус. Туринцы предлагают нападающему, которому в начале июня исполнится 33 года, соглашение на два сезона. Однако Агуэро сомневается в таком сценарии, ведь хотел бы оказаться в Барселоне.

Напомним, Манчестер Сити 29 марта официально объявил об уходе Серхио Агуэро после завершения текущего сезона. Именно аргентинец является лучшим бомбардиром в истории клуба (257 голов за 384 матча). В нынешнем сезоне Серхио Агуэро провел лишь 15 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 мяча.

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