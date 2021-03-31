Манчестер Сіті вже третій рік поспіль прощається з живою легендою, але саме зараз завершується ціла епоха в історії клубу. Аргентинець Серхіо Агуеро покине Етіхад по завершенні сезону 2020/21.

У 2019-му в Манчестері прощалися з Венсаном Компані. Минулого року – з Давідом Сілвою. Тепер настав час третьої культової постаті. Після десяти років кар'єри у Манчестер Сіті ера Серхіо Агуеро в таборі "містян" підходить до завершення. Контракт із форвардом продовжений не буде – клуб оголосив, що аргентинський нападник покине команду по завершенні поточного сезону на правах вільного агента. 32-річний Кун стане "Останнім із могікан" – команди, яка стала чемпіоном Англії в сезоні 2011/12. Саме Серхіо залишається єдиним футболістом Сіті, хто все ще захищає клубні кольори з того складу. Складу, який здобув омріяний чемпіонський титул після 44-х років очікування.

Агуеро зворушливо прокоментував відхід із Манчестер Сіті

Раніше Хосеп Гвардіола запевняв, що рішення щодо майбутнього двох ветеранів – Агуеро та Фернандінью – прийматимуть в кінці сезону. Тому оголошення про майбутній відхід аргентинця вже зараз дещо здивувало, але сказати, що воно є нелогічним, не можна. Серхіо дедалі більше страждає від травм, через які в поточному сезоні провів лише 14 поєдинків у всіх турнірах та забив 3 голи. Клуб вчинив порядно і правильно, не став нічого вигадувати та надав форварду більше часу на пошук нового місця роботи. Сіті, у свою чергу, зосередиться на пошуку наступника Агуеро – у ЗМІ вже називають ім'я Ерлінга Холанда. Але хто б не переїхав на Етіхад улітку, затьмарити статус та досягнення чинної десятки "містян" буде вкрай складно.

Ман Сіті придбав Агуеро в мадридського Атлетіко за 35 млн фунтів у липні 2011-го. Безумовно, аргентинець відпрацював кожну заплачену за нього копійку. Десять сезонів, 384 матчі, 257 голів та 73 асисти у всіх турнірах станом на 31 березня (з них 181 гол – в АПЛ). Кун випередив Еріка Брука та став найкращим голеадором в історії "містян" – досягнення англійця трималося 78 років. Також він втримує звання рекордсмена Прем'єр-ліги за кількістю хет-триків (12) і найкращого бомбардира-іноземця в історії АПЛ. Варта захоплення і колекція трофеїв Серхіо – 4 чемпіонства, Кубок Англії та 5 Кубків англійської ліги.

Але у пам'яті виринає, перш за все, той самий влучний удар Куна, про який знають усі. Тринадцятого травня 2012-го, останній тур АПЛ 2011/12. Манчестер Юнайтед та Сіті повинні визначити долю чемпіонського титулу. Команда Фергюсона мінімально обіграла на виїзді Сандерленд і очікувала новин з Етіхада, де команда Роберто Манчіні билася з КПР. Перемога гарантувала "містянам" титул завдяки кращій різниці голів, але на 90-й хвилині вони поступалися 1:2.

Здавалося, це кінець – вболівальники на трибунах не стримували сліз, а сер Алекс Фергюсон та весь МЮ потирали руки у Сандерленді. Але трапилася найнеймовірніша розв'язка в історії Прем'єр-ліги. Спершу Едін Джеко зрівняв рахунок на 90+2-й хвилині, а вже в наступній атаці Агуеро, який проводив дебютний сезон у блакитній футболці, після пасу Маріо Балотеллі прошив Педді Кенні. На табло Етіхада світилися цифри 93:20 – сер Алекс та його команда розчаровано пішли з поля, а у блакитній частині Манчестера розпочалося справжнє божевілля. Манчестер Сіті став чемпіоном вперше з 1968 року, а реакція коментатора Sky Sports Мартіна Тайлера стала не менш знаменитою, ніж святкування Роберто Манчіні та Ко.

"Вся напружена робота протягом того сезону в підсумку була зведена до однієї гри. Навіть банальний вихід на поле через тунель був не таким, як раніше.

Коли резервний арбітр підняв табло, на якому світилися 5 доданих хвилин, я подумав, що все закінчено. Чорт забирай, як забити їм двічі за такий короткий час? Це все, що крутилося тоді в голові.

Коли Маріо проштовхнув мені м'яч, я прокинув його повз Тайє Тайво і відчув незначний дотик до моєї ноги. Протягом цієї долі секунди у мене був вибір – падати і просити пенальті, чи продовжити атаку. На щастя, рішення виявилося правильним, а м'яч після мого удару влетів у сітку. Я не бачив, де перебуває воротар, просто вгатив з усієї сили.

Що було далі – пам'ятаю слабко. Думаю, я виглядав дещо божевільним. В пориві емоцій я зірвав із себе футболку і крутив нею над головою. Пригадую натовп людей на полі, які кричали, що люблять мене. Озираючись назад, думаю, що я був трохи божевільним, якщо не сказати – ідіотом", – написав згодом Кун у своїй автобіографії.

Безумовно, цей гол увійшов у золоту книгу історії Манчестер Сіті, але було б неправильно акцентувати увагу лише на ньому. З моменту свого дебюту в Англії саме Агуеро є найрезультативнішим гравцем в історії Прем'єр-ліги, на 21 гол випереджаючи Харрі Кейна. За неповних 10 років він оформив 12 хет-триків – це на 4 більше, ніж у Кейна та вдвічі більше, ніж у Луїса Суареса, який кілька сезонів виблискував у футболці Ліверпуля. На один гол у чемпіонаті Англії Куну потрібно 108 хвилин – абсолютно найкращий показник за останні 10 років. Третього жовтня 2015-го аргентинець забив 5 голів у ворота Ньюкасла – досягнення, про яке мріє кожен футболіст, але яке підкорилося одиницям.

Запам'ятався Серхіо і в Лізі чемпіонів. В його активі голи у ворота Динамо (у 2016 році на НСК Олімпійський) і Шахтаря (у 2017-му на ОСК Металіст – матч, після якого Паулу Фонсека прийшов у костюмі Зорро на прес-конференцію). Аргентинець двічі оформив хет-трик у найпрестижнішому євротурнірі – три голи від нього отримали дві німецькі команди (Баварія і Борусія Менхенгладбах).

Здавалося, що прихід Хосепа Гвардіоли стане ударом по перспективах Агуеро в Манчестер Сіті. Низка експертів мали серйозні сумніви у здатності кума Лео Мессі адаптуватися до вимог екс-наставника Барселони. Але натомість призначення іспанця стало лише поштовхом у розвитку Куна, який у перших трьох сезонах під керівництвом Пепа забивав мінімум 20 м'ячів у чемпіонаті. Більше за нього серед усіх гравців, які працювали з Гвардіолою, забив лише Ліонель Мессі.

Прощання з фігурами такого калібру завжди навіює певний смуток, навіть з урахуванням того, що відхід Куна з Манчестер Сіті прогнозувався і не став несподіванкою. Хосеп Гвардіола і його команда навчилися обходитися без Агуеро, але він, безумовно, заслужив на статус живої легенди. Хоча б за той чемпіонський гол у ворота Крістал Пелас 13 травня 2012-го, не кажучи вже про 256 інших. Це не просто рекордсмен Ман Сіті, це ікона всієї Прем'єр-ліги. Але зараз настає час рухатися далі. Головне, щоб до завершення сезону фанати отримали дозвіл заповнити стадіон бодай частково – такі футболісти не заслуговують піти, не попрощавшись.

Проте зараз ще не час для сентиментів, позаяк в Агуеро ще є незавершені справи – шість забитих м'ячів у чемпіонаті дозволять йому зрівнятися з Енді Коулом, який замикає топ-3 снайперів в історії АПЛ. А ще є Ліга чемпіонів, яка досі не підкорилася команді Гвардіоли, хоча "містяни" з року в рік вважаються одним з головних фаворитів турніру. Можливо, саме зараз настав їхній час?

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Голи Серхіо Агуеро за Ман Сіті в ЛЧ – серед них у ворота Динамо і Шахтаря (відео доступне в YouTube)