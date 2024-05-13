Серія А, 36-й тур

Лечче – Удінезе – 0:2

Голи: Лукка, 36, Самарджіч, 85

Завдяки поразці Кальярі від Мілана (1:5) Лечче арифметично убезпечив себе від вильоту. За день до домашнього матчу з Удінезе команда Луки Готті відсвяткувала цю подію з танцями та алкоголем. Не дивно, що безпосередньо в матчі 36-го туру чемпіонату "джаллороссі" не змогли (або не захотіли) викластися на повну.

Жиру офіційно покидає Мілан – чемпіон світу повідомив, де продовжить кар'єру

"Зебри" забили по голу в кожному з таймів і відвезли з Віа дель Маре перемогу з рахунком 2:0 – відзначилися Лоренцо Лукка і Лазар Самарджич. Завдяки цій перемозі команда Фабіо Каннаваро зуміла покинути зону вильоту – тепер на 18-те місце опустився Емполі Віктора Коваленка. Проте вся боротьба за виживання ще попереду. У двох турах, що залишилися, Удінезе зіграє з прямими конкурентами, Емполі та Фрозіноне.