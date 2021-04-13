Агент 32-річного форварда перебуває у столиці Каталонії, стверджує El Chiringuito. Інші деталі джерело не повідомляє.

Агуеро отримав несподіваний варіант продовження кар'єри – неочевидний козир у переговорах

Відомо лише, що Барселона зацікавлена у підписанні Агуеро на правах вільного агента. "Блаугранас" можуть це зробити, адже контракт Серхіо з Манчестер Сіті завершується влітку, а сам аргентинець вже оголосив про відхід з клубу. Він планує продовжити виступи у Європі. Серед претендентів на гравця також називають Арсенал, Челсі, Лідс, ПСЖ тощо.

До слова, кум Ліонеля Мессі є найкращим бомбардиром в історії Манчестер Сіті (257 голів за 384 матчі). У нинішньому сезоні Серхіо Агуеро провів лише 15 зустрічей у всіх турнірах, у яких забив 3 м'ячі.

Останній із могікан чемпіонського Ман Сіті – Агуеро завершує еру з легендарним голом і статусом другого після Мессі