Реал приймає Алавес у рамках 36-го туру Ла Ліги 2023/24. Стартові склади, доля Андрія Луніна та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч 36-го туру іспанської Ла Ліги 2023/24 між Реалом і Алавесом розпочнеться о 22:30 за київським часом. Телетрансляція доступна на MEGOGO. За основними подіями гри також можна стежити у текстовому онлайні Футбол 24.

Реал відпустить Луніна лише за фіксовану суму – трансферна вартість українця набагато нижча

Тібо Куртуа втретє поспіль залишає Андрія Луніна у запасі на матч Ла Ліги. Це дуже тривожний сигнал для українця. Преса переконана, що основний воротар останніх турів чемпіонату вийде захищати ворота Реала і у фіналі ЛЧ проти Борусії Д. Нинішній склад мадридців взагалі дуже бойовий та цілком може повторитися на Вемблі 1 червня.

Стартовий склад Реала: