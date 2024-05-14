"Думаю, Ювентус може перемогти у фіналі Кубка Італії – "б'янконері" більше звикли грати у вирішальних матчах, ніж Аталанта. Ясна річ, бергамаски наразі мають кращий вигляд – Гасперіні зробив революцію, він зробив щось епохальне протягом останніх років. Якщо він вийде переможцем, він поставить печатку на цю неймовірну подорож.

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Однак я сподіваюся, що Ювентус виграє в Аталанти у фіналі Кубка Італії. Я також думаю, що бергамаски виграють Лігу Європи – зрештою, всі будуть щасливі", – сказав Буффон в ефірі YouTube-каналу Vivo Azzurro.

Фінал Кубка Італії між Аталантою і Ювентусом відбудеться 15 травня, а фінал Ліги Європи між Аталантою і Байєром – 22 числа.

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