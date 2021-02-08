Мхітарян може продовжити кар'єру в Ювентусі. Керівництво туринського клубу спробує безкоштовно підписати 32-річного вірменина в літнє трансферне вікно, повідомляє Calciomercato.

Мхітарян очікує на новий контракт із Ромою

Річ у тому, що чинний контракт Генріха з Ромою закінчується цього літа, а переговори щодо нової угоди не дуже продуктивні. Зазначається, що сам футболіст не проти залишитися у Ромі, а Ювентус планує скористатися хорошими відносинами з агентом Мхітаряна – Міно Райолою.

До слова, у нинішньому сезоні вірменський атакувальний хавбек провів за Рому 26 матчів у всіх турнірах, забив 11 голів і віддав 10 результативних передач. Після 21-го туру Серії А Мхітарян разом із Чалханоглу ділить перше місце у списку найкращих асистентів чемпіонату.

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