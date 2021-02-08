Мхитарян может продолжить карьеру в Ювентусе. Руководство туринского клуба попытается бесплатно подписать 32-летнего армянина в летнее трансферное окно, сообщает Calciomercato.

Мхитарян ожидает нового контракта с Ромой

Дело в том, что действующий контракт Генриха с Ромой заканчивается этим летом, а переговоры по новому соглашению не слишком продуктивны. Отмечается, что сам футболист не против остаться в Роме, а Ювентус планирует воспользоваться хорошими отношениями с агентом Мхитаряна – Мино Райолой.

К слову, в нынешнем сезоне армянский атакующий хавбек провел за Рому 26 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 10 результативных передач. После 21-го тура Серии А Мхитарян вместе с Чалханоглу делит первое место в списке лучших ассистентов чемпионата.

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