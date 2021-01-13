"Рома повірила в мене. За моєю грою ви могли помітити, що я тут щасливий. Зараз немає часу говорити про контракт. Кілька днів тому ми грали з Інтером, скоро на нас очікує матч з Лаціо. Скоро ми поговоримо", – наводить слова Мхітаряна Football-Italia.

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До слова, термін чинного контракту 31-річного хавбека з "вовками" завершується в червні 2021 року. У поточному сезоні в активі Генріха 21 матч у футболці Роми та чудова результативність – 9 голів та стільки ж асистів.

Нагадаємо, Мхітарян став повноцінним гравцем римлян влітку 2020-го. До цього вірменин провів сезон у Ромі на правах оренди з Арсенала.

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