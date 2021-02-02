Рекорди, гіганти, смітити грошима? Ні, в Іспанії не чули

Реал і Барселона вже не ті, а Ла Ліга миттєво відчуває наслідки на собі. Поки каталонці міркують, як виплатити Мессі безсоромні заробітки на фоні ледь не тотального банкрутства, Куман не може розраховувати бодай на один нещасний трансфер Еріка Гарсії. Усі клуби іспанської Прімери разом витратили на підсилення (22 мільйони євро) менше, ніж один Вест Хем на остаточний трансфер конкурента для Ярмоленка. Універсальний вінгер Бенрама грав у Мойєса на засаді оренди, але після підписання Лінгарда довелося терміново викуповувати контракт алжирця за 23 млн, адже АПЛ дозволяє вносити в заявку лише двох гравців, які перебувають на повноцінному контракті в іншому клубі країни (тут заплакав один Маріуполь).

Трансферне вікно, зима-2021: дедлайн – як це було

Іспанія загалом здала позиції, опустившись на останнє місце за витратами у топ-5 ліг. Як бачимо з інфографіки видання Marca, ще минулої зими клуби Ла Ліги скупилися на 151 мільйон євро, а зараз навіть більш ніж скромній Франції вдалося затикнути за пояс піренейців своїми 29 млн. Загальна сумна тенденція економії простежується і для таких багатіїв, як англійська Прем'єр-ліга. Зі своїми 84 млн євро вона ледь випередила італійську Серію А (77), хоча ще рік тому суми були втричі більшими.

Мабуть, найбільш топовий захід на ринок вийшов у Севільї. Підписати 32-річного Папу Гомеса за 5,5 млн євро – це відхід від заповітів Мончі (вигідно перепродати тут навряд чи вже встигнеш), але подібна знахідка може принести грандіозний успіх, стати тим самим пазлом, якого бракує. Аталанта втратила значно більше, ніж отримала, адже ще зовсім недавно Гасперіні запевняв: як би круто не грав Маліновський, неймовірна якість Гомеса залишає аргентинця безапеляційним лідером і основним на позиції №10.

Реал гарно пройшовся по здачах в оренду. Лука Йовіч так довго мовчав у Мадриді, що вже встиг забити 3 голи після камбеку в Айнтрахт. Мартін Едегор стане прекрасним доповненням середньої лінії Арсенала, яка почала оживати за останній місяць. Екс-форвард донецького Шахтаря Факундо Феррейра після Еспаньйола робить нову спробу підкорити Іспанію – Сельта забила лише 2 голи за попередні 5 турів, тому гостро потребує снайпера. Скандальний Дієго Коста після відходу з Атлетіко вільним агентом поглядає на Туманний Альбіон, але все ніяк не складається.

Італія: Коваленко з шансом життя, Манджукіч повертається по Скудетто

Ювентус підписує чергового юного таланта, і це стає найдорожчим трансфером Серії А взимку 2021-го та ідеально ілюструє "масштабність" трансферів. Ніколо Ровелла перейшов із Дженоа за 18 млн євро, щоб залишитися в оренді. Маріо Манджукіч прагне відібрати титул у колишнього клубу. Грандіозний камбек або гучне фіаско – як би там не вийшло, ця угода додає інтриги у боротьбі між Міланом і Ювентусом. Віктор Коваленко таки став гравцем Аталанти взимку, тож Шахтар заробив на хавбеку збірної України хоча б 700 тисяч євро. Блискуча агентська робота: зарплата на рівні з лідерами команди, шанс грати проти найкращих в ЛЧ та чемпіонаті Італії. І це гравець, який в останні роки більше підміняв партнерів, ніж тягнув сам у стартовому складі.

Україна: Динамо втягують у трансферні ігри, але Луческу повинен чекати

Одразу декілька джерел запевняють, що київський клуб не збирається підписувати новачків найближчим часом. Вирішили все ж зачекати до літа. Хоча останнім часом новин і чуток вистачало. То Суркіс буцімто запропонує фантастичні для себе нинішнього 9 млн євро за найкращого бомбардира турецької Суперліги, то подасться на скандинавський ринок. Та реальність сувора не лише для флагманів топ-чемпіонатів. Поки Динамо не отримало призових від УЄФА за вихід в Лігу чемпіонів, Луческу саме остаточно визначиться з баластом і проблемними позиціями, які життєво необхідно підсилювати. Схоже, план саме такий, і будь-яка переможна форма Брюгге його не змінить. В ЛЄ можна і треба грати нинішнім складом.

Десна здивувала трансфером захисника румунських молодіжок Константіна Діми за 100 тисяч євро – в наших реаліях це вже смілива інвестиція, яка виділяється на фоні безкінечних оренд та підписань вільних агентів. Рябоконь спочатку взяв, а потім миттєво відправив назад у Шахтар Вакулу. Кажуть, нинішнє трансферне вікно в Україні минає під знаком порушень режиму. Орендували опорника молодіжки Динамо Білошевського, попрощалися зі ще одним "гірником" Мудриком. Ворскла непогано зміцнилася. Оренда динамівця Цітаішвілі та прихід опорника збірної Люксембургу Олівера Тілля, який відзначався асистом у матчі проти збірної України під час відбору Євро-2020.

Найбільш статусні трансфери зими 2021

Мілевський перейшов у Минай. Селезньов встиг покинути Колос, після чого начебто націлився чи то на Олімпік, чи то на Рух. Останній, до слова, відзначився статусним трансфером. Львівський клуб підписав з Копенгагена центрбека збірної Ісландії Рагнара Сігурдссона. Також за Рух гратиме орендований у Шахтаря Борячук з досвідом виступів за національну збірну України. Трансфери в УПЛ можна реєструвати ще рівно місяць, тож кілька цікавих переходів, можливо, ще попереду.

Англія: Арсенал вчить світ економії, але тільки зміцнюється

Поки Ліверпуль змінює свої підходи ("нам не потрібні гарячкові зимові трансфери"), але продовжує трястися над недорогими варіантами (того ж Кабака спочатку взяли в оренду, а вже влітку можуть викупити за мільйонів 20), Манчестер Юнайтед підписує 18-річну дитину з Аталанти за 21 млн євро. Амад Діалло, до слова, встиг відзначитися дублем у першому матчі АПЛ U23, та ще й проти кого! Ліверпуль били на його полі 6:3 – який же контраст з матчем дорослої Прем'єр-ліги.

Арсенал заощадить на відході свого дуже коштовного баласту приблизно 30 мільйонів євро. Причому ні Озіл, ні Мустафі, ні Сократіс, ні Колашинац не були ключовими у поточному сезоні. Схоже, в Артети все налагоджується. Прийшов ще й Едегор, який починає з лави запасних, але здатен допомогти в гарячих відрізках сезону. Непогана оренда вдалася і Ліверпулю. Мова не про дует центрбеків на заміну останнім здоровим захисникам.

Це Такумі Мінаміно перейшов у Саутгемптон на правах оренди, де може отримати друге дихання і значно більше довіри, ніж від Клоппа. А взагалі англійським трансферним ринком заправляв Вест Хем. Продали Аллє в Аякс за 22,5 млн євро, майже за стільки ж остаточно викупили Бенрама, який і так вже в команді. Найдорожчі купівля та продаж не тільки зимової АПЛ, а й усіх європейських чемпіонатів.

Найдорожчі трансфери зими 2021

Франція і Німеччина: Динамо полегшують завдання – найдорожчим трансфером

Куди ще гравець Ред Булл Зальцбург може перейти, якщо не в Ред Булл Лейпциг? Найтоповіша угода зими в Бундеслізі – трансфер Домініка Собослаї за 20 млн євро, смішні як для такого топчика. Кельн орендував екс-зірку луганської Зорі Денніса Бонавентуре з Брюгге. У зворотному напрямку з Німеччини до Бельгії вирушив Бас Дост. Всього за 4 млн євро суперник Динамо у плей-офф Ліги Європи отримав дуже забивного снайпера таранного типу.

Водночас бельгійський клуб позбувся іншого нападника. Крепін Діатта, який забивав у середньому раз на 2 тури чемпіонату, дістався Монако за 20 мільйонів. Ще один вибух на французькому ринку здійснила амбіційна Астон Вілла, яка підписала хавбека Марселя Моргана Сансона за майже 16 мільйонів. Як бачимо, гранди сплять, середняки теж не розкошують. Усе дуже скромно, а чи зі смаком, переконаємося вже невдовзі.

Динамо приємно дивує, конкуренти Зінченка та Ярмоленка, крах грандів і Матвієнка – головне про трансфери зими 2020