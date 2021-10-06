Тренерський штаб туринців на чолі з Массіміліано Аллегрі скоро зможе розраховувати на підсилення у лінії атаки.

Пауло Дибала продовжує відновлюватись від м'язового пошкодження, але динаміка стала значно кращою, інформує Football Italia.

Дибала зворушливо звернувся до фанатів Ювентуса після прикрого пошкодження

Сьогодні, 6 жовтня, 27-річний аргентинець почав виконувати бігові вправи. У Ювентусі сподіваються, що Пауло зможе повністю відновитись до поєдинку 8-го туру Серії А проти Роми. Зустріч відбудеться 17 жовтня.

Нагадаємо, Дибала травмувався 26 вересня у двобої із Сампдорією. У шести матчах поточного сезону форвард забив тричі та ще двічі асистував.

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