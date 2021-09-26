Нападник Ювентуса Пауло Дибала відреагував на свою травму в матчі 6-го туру Серії А проти Сампдорії.

"Шкода, що мені довелося покинути поле. Але я радий, що Ювентус переміг. Завтра я пройду медобстеження. Але вже зараз я думаю про швидке повернення на поле", – написав Дибала у своєму Instagram.

Дибала у сльозах пішов з поля – форвард Ювентуса встиг забити гол і травмувався на рівному місці

Нагадаємо, Пауло Дибала кульгаючи пішов з поля на 22-й хвилині матчу 6-го туру Серії А Ювентус – Сампдорія (3:2). Аргентинець підвернув ногу, намагаючись перехопити м'яч. Однак перед цим він встиг відкрити рахунок на 10-й хвилині. Наставник Юве Массіміліано Аллегрі вже зазначив, що Дибала, як і Альваро Мората, пропустять матч проти Челсі у Лізі чемпіонів.

До слова, аргентинець у 6 матчах поточного сезону забив 3 голи та 2 асисти у складі Ювентуса.

Ювентус у важкому матчі перестріляв Сампдорію, Емполі здолав Болонью та інші матчі 6-го туру Серії А