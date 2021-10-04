Зірка збірної України Руслан Маліновський не зумів вберегти Аталанту від поразки у важкому матчі з Міланом (2:3). Реакція преси та вболівальників на гру українця – в нашому матеріалі.

Маліновський традиційно потрапив у стартовий склад Аталанти, сформувавши разом з Сапатою групу атаки. Втім, на відміну від матчу з Інтером, проти Мілана українець діяв ближче до правого флангу. Можливо, це стало одним з чинників слабшої гри.

Інший чинник – сам Мілан. Чемпіони Італії минулого тижня давали Руслану багато свободи та залишали вільні зони перед власним штрафним для ударів. А от "россонері" грали проти Маліновського дуже щільно, не давали зайвої секунди, щоб розвернутися та віддати зручний пас. Кессьє, Томорі та Ернандес весь час його пильнували.

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Маліновському доводилося працювати у складних умовах. Але він все одно старався бути корисним. Змінював вектор атак, розганяв команду передачами в темп, ефективно вмикав дриблінг (4 спроби, 100% успішності). Знайшов три можливості, щоб пробити (в сумі – 0.25xG). А найкращий момент створив зі стандарту – класно подав від кута поля на голову Сапаті.

Вчорашній матч підтвердив, що Руслану потрібен простір, аби яскраво засяяти. І водночас показав, що навіть в умовах щільної гри суперників Маліновський може бути корисним. Він аж ніяк не перетворюється в тягар, а залишається одним з найгостріших у команді. Зайвий доказ Олександру Петракову, що такому футболісту просто потрібно підібрати роль.

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Статистичні портали вивели Маліновському дуже хороші бали. SofaScore – 7.6 (найкращий у команді). WhoScored – 7.1 (другий найкращий серед партнерів). Італійські журналісти були строгішими і зовсім не одностайними в оцінюванні Руслана.

Авторитетні Tuttosport та Eurosport нагородили українця найвищим балом в Аталанті – 6.5 "Світла пляма в команді. Виконував точні переведення та винахідливо пасував", – додає італійська редакція Eurosport.

Низка видань виставила Маліновському середні 6 балів. "Моментами спалахував і створював небезпеку своєю лівою. Попереду не все складалося добре, бо Мілан чудово захищався", – пише Tuttomercatoweb. "Швидкий. Жертвував собою на користь команди. Показав хороше бачення гри, але Мілан став непрохідною стіною", – резюмує Fantacalcio.

"Знову один з найкращих в Аталанті. Довгий час був єдиним, хто намагався загострювати і не втрачав наснаги. Аж поки його не замінив Гасперіні. Напевно, занадто рано", – приєднується до обурення українських фанів Goal.com. Руслана посадили в запас на початку другого тайму, хоча він не виглядав знесиленим.

По 5.5 Маліновський отримав від трьох популярних видань. "Діяв хитро, розвертав опонентів. Виглядав трішки гірше, бо мав мало простору", – пише Repubblica. "Тоналі блоком завадив йому зрівняти рахунок, а Томорі весь матч його закривав. Вбивчі мережива залишитися на Сан-Сіро 9 днів тому", – констатує La Gazzetta dello Sport.

"Якби Тоналі не підставив ногу, Маліновський забив би. Українець старався, але йому бракувало природної нахабності. Подачі були неточними, бо Маліновський не мав належної підтримки в штрафному майданчику. Хороша гра, але це був дим, а не вогонь", – красиво підсумували журналісти Calciomercato.

Дві великі газети Corriere dello Sport та L'Eco di Bergamo взагалі оцінили Маліновського 5 балами. Як і авдиторія фанатського ресурсу Calcio Atalanta. Вболівальники у мережі також по-різному сприйняли вчорашню гру Руслана.

L’Atalanta ha esattamente tre giocatori di qualità: Koopmeiners, Malinovskyi, Muriel. Il resto è una banda di mestieranti pompati a livello di condizione fisica, ma estremamente mediocri come calciatori. Tempo al tempo, torneranno a lottare per non retrocedere — Enrico (@enricoI00) October 3, 2021

"Аталанта має трьох якісних гравців: Копмайнерс, Маліновський, Мурієль. Всі інші – банда накачаних ремісників, які є посередніми футболістами".

Poi ci si chiede perché un ottimo giocatore come Malinovskyi sia all'Atalanta. — Nico Spinelli (@NicoSpinelli8) October 3, 2021

"А потім дивуються, чому такий класний гравець як Маліновський в Аталанті". І натяк символами на нестабільність Руслана між матчами з Інтером і Міланом.

Malinovskyi

contro l’inter Malinovskyi

contro il milan pic.twitter.com/iAdmgTNBto — vitto (@gooIagoon) October 3, 2021

"Маліновський проти Інтера та Маліновський проти Мілана".

Руслан через конфлікт з Олександром Петраковим не отримав виклик у збірну України, тому поїхав з сім'єю в коротку відпустку. Дружина запостила перші кадри з відпочинку.

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