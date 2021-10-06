Ювентус рассчитывает на звездное усиление перед матчем против Ромы
Тренерский штаб туринцев во главе с Массимилиано Аллегри скоро сможет рассчитывать на усиление в линии атаки.
Пауло Дибала продолжает восстанавливаться от мышечного повреждения, но динамика стала значительно лучше, информирует Football Italia.
Дибала трогательно обратился к фанатам Ювентуса после досадного повреждения
Сегодня, 6 октября, 27-летний аргентинец начал выполнять беговые упражнения. В Ювентусе надеются, что Пауло сможет полностью восстановиться к поединку 8-го тура Серии А против Ромы. Встреча состоится 17 октября.
Напомним, Дибала травмировался 26 сентября в поединке с Сампдорией. В шести матчах текущего сезона форвард забил трижды и еще дважды ассистировал.
"Дим, а не вогонь". Мілан став для Маліновського стіною, але в Італії його виділяють на фоні накачаних ремісників