Тренерский штаб туринцев во главе с Массимилиано Аллегри скоро сможет рассчитывать на усиление в линии атаки.

Пауло Дибала продолжает восстанавливаться от мышечного повреждения, но динамика стала значительно лучше, информирует Football Italia.

Дибала трогательно обратился к фанатам Ювентуса после досадного повреждения

Сегодня, 6 октября, 27-летний аргентинец начал выполнять беговые упражнения. В Ювентусе надеются, что Пауло сможет полностью восстановиться к поединку 8-го тура Серии А против Ромы. Встреча состоится 17 октября.

Напомним, Дибала травмировался 26 сентября в поединке с Сампдорией. В шести матчах текущего сезона форвард забил трижды и еще дважды ассистировал.

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