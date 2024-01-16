Туринці продовжують висіти на хвості Інтера. У домашньому матчі вони впевнено розібралися з Сассуоло, оформивши комфортну перевагу ще в першому таймі. Дублем відзначився Влаховіч.

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На 15-й хвилині Душан відгукнувся на передачу Міретті з правого флангу, вистріливши метрів з 18-ти. Точно в дальню дев'ять. На 37-й же серб взявся виконувати прямий удар зі стандарту, поціливши у ближню. 2:0! Таким чином, Влаховіч оформив найшвидший дубль ударами з-за меж карного майданчика в історії Ювентуса, починаючи із сезону 2004/05 (якщо рахувати від стартового свистка).

Подальший хід гри не міг захопити увагу нейтральних фанів. Сассуоло за два тайми організувало два моменти (Щенсни парирував постріли Лор'янте з 20-ти метрів та Берарді з 13-ти), а у "Старої синьйори" пригадується скидка К'єзи на Веа. Той пробивав з мінімальної відстані, але запустив м'яч по горобцях. Зрештою, на 89-й хвилині К'єза оформив розгром, відзначившись з передачі Локателлі. 3:0!

Завдяки цьому успіху "б'янконері" набрали 49 очок, знову наблизившись до лідера Серії А – Інтера – на відстань двох залікових балів. Сассуоло залишається чотирнадцятим з 19 пунктами в активі.

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