Туринцы продолжают висеть на хвосте у Интера. В домашнем матче они уверенно разобрались с Сассуолло, оформив комфортное преимущенство ещё в первом тайме. Дублем отличился Влахович.

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На 15-й минуте Душан отозвался на передачу Миретти с правого фланга, выстрелив метров с 18-ти. Точно в дальнюю девять. На 37-й же серб взялся исполнять прямой удар со стандарта, попав в ближнюю. 2:0! Таким образом, Влахович оформил самый быстрый дубль ударами из-за пределов штрафной в истории Ювентуса, начиная с сезона 2004/05 (если считать от стартового свистка).

Дальнейший ход игры не мог захватить внимание нейтральных фанатов. Сассуоло за два тайма организовало два момента (Щенсны парировал выстрелы Лорьянте с 20-ти метров и Берарди с 13-ти), а у "Старой синьоры" вспоминается скидка Кьезы на Веа. Тот пробивал с минимального расстояния, но запустил мяч по воробьям. В конце концов, на 89-й минуте Кьеза оформил разгром, отличившись с передачи Локателли. 3:0!

Благодаря этому успеху "бьянконери" набрали 49 очков, снова приблизившись к лидеру Серии А – Интеру – на расстояние двух зачётных баллов. Сассуоло остаётся четырнадцатым с 19 пунктами в активе.

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