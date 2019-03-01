Ювентус влітку витратив 37 мільйонів ​​євро на виплати агентам

Футбольні агенти солідно збагатилися на літніх трансферах туринського Ювентуса.

Під час літнього трансферного вікна Ювентус витратив 37 мільйонів євро на комісійні агентам, повідомляє Calcio e Finanza.

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Агент Кріштіану Роналду Жорже Мендеш заробив на переході португальця із мадридського Реала 11,5 млн.

Перехід Емре Джана виявився доволі витратним. Агенту німця, який покинув Ліверпуль на правах вільного агента, Ювентус заплатив 16 млн євро комісійних. Продовження контракту Міралема П'яніча до 2023 року обійшлося туринцям у 2,2 млн євро.

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А от повернення Леонардо Бонуччі вийшло дуже вигідним. Захисник погодився зменшити зарплатню, а його представнику було виплачено всього 200 тисяч євро.