Ващук з фейком про жаб, бутси Тотті, вигадана смерть бабусі, джакузі з сестрою та ще 7 кумедних "відмазок" футболістів

Коли футбольні люди знаходять сюрреалістичні виправдання своїм невдачам.

Головний тренер Валенсії Марселіно Тораль здивував футбольний світ заявою щодо невдалих результатів своєї команди. Після нічиєї проти Еспаньйола астурійський фахівець пояснив "сухий" поєдинок "кажанів" раннім часом гри, мовляв, ввечері м'яч рухається швидше. Іспанська Marca, звіжно ж, не залишила поза увагою висловлювань емоційного керманича, згадавши десять не менш курйозних "відмазок" футбольних людей. Цікаво, що у рейтинг сюрреалізму потрапив також легенда Динамо та збірної України Владислав Ващук, який вже спростував вигадану про себе історію німецькими журналістами.

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Мікаель Форсселл

Фінський форвард, захищаючи кольори Бохума, заявив, що запізнився на тренування через кота. Тварина начебто перегородила шлях автомобілю Форселла, а той не міг нічого вдіяти через алергію на пухнастих.

Bochum striker, Mikael Forssell, tweeted this picture saying he's allergic to cats & he cants come to training today pic.twitter.com/M28GnpzBo3 — Marco Messina (@Marcocalcio22) 20 листопада 2014 р.

Томмі Дохерті

Екс-керманич Манчестер Юнайтед, мабуть, навіть перевершив Марселіно Тораля. Відповідальність за виліт "червоних дияволів" з найвищого англійського дивізіону (1974) шотландський фахівець переклав на плечі водія клубного автобуса: "Протягом сезону він дуже часто запізнювався".

Франческо Тотті

Лідер збірної Італії на Євро-2004 заявив, що причиною невиразної гри в матчі зі збірною Данії (0:0) стали його бутси:

"Протягом всього матчу мені здавалось, що мої ноги перебувають в розпеченому піску. Я не розумію в чому справа, оскільки щось схоже зі мною трапляється вперше. Я натер на ногах два пухирі, і мені потрібно терміново вирішити цю проблему до наступного матчу".

Владсилав Ващук

Після розгромної поразки збірної України від Іспанії на ЧС-2006 (0:4) німецьке видання Bild опублікувало коментар нашого оборонця, який начебто пожалівся, що команда не виспалась через квакання жаб під вікнами готелю.

"Жаби, може, теж були. Але ось інтерв'ю я не давав. Bild славиться такими історіями. Їм потрібні були сенсації під час чемпіонату, щоб тримати свій рейтинг. Блохін потім навіть намагався розібратися, питав мене про це фейкове інтерв'ю. Чесно говорив: "Яке інтерв'ю, які жаби, яке квакання, я тут до чого? Мій номер готелю і вікна взагалі виходять на іншу сторону від річки", – спростував курйозну історію Ващук у інтерв'ю Команда 1. Marca поки про це не знає...

Девід Джеймс

Знаменитий британський голкіпер, виступаючи за Ліверпуль, заявив, що погано підготувався до матчу проти Ньюкасла через ігрову приставку. "Я захопився "Tomb Rider" та "Tekken II. Я грав годинами".

Бастіан Швайнштайгер

Німецький хавбек відзначився на початку своєї кар'єри у Баварії. Коли Швайні застукали разом з якоюсь кралею у джакузі клубної роздягальні, він без зайвих роздумів випалив: "Це моя двоюрідна сестра". Футболісту, звісно, не повірили та оштрафували.

Паоло Сілва "Сомалія"

Бразильський хавбек, не встигаючи на тренування Ботафого у 2011 році, сфабрикував власне викрадення. Поліція дуже швидко вивела на чисту воду футболіста завдяки камерам відеоспостереження. Згодом з'ясувалось, що Сомалія не хотів платити серйозний штраф за запізнення – 40% від місячної зарплати.

Стівен Айрленд

У 2007 році півзахисник Манчестер Сіті так не хотів їхати у розташування збірної Ірландії, що вигадав смерть власної бабусі. На батьківщині Айрленду досі згадають цю безглузду витівку.

Роналдінью

Один з найкращих гравців в історії, двічі поспіль запізнившись на тренування Фламенго у 2012 році, виправдовувався хронічним безсонням. Роні, який, схоже, на той момент вже перенаситився футболом, ніхто не повірив. "Чарівника" штрафували, але його це зовсім не хвилювало.

Еміль Мпенза

Тренер Плімута, за який бельгійський форвард виступав у сезоні 2008/09, зробив несподівану заяву щодо свого зіркового підопічного після одного з тренувань. "Він не міг працювати через проблеми з віагрою".

Дієго Коста

Нападник Атлетіко у 2011 році продовжив собі літню відпустку на чотири дні, а, вийшовши на зв'язок з клубом, повідомив, що загубив телефон. "Мені вже було нудно. Мене ніяк не могли локалізувати, бо я "сидів" на бразильському номері", – прокоментував ситуацію Коста, якого не оминув солідний штраф.