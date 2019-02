Ващук з фейком про жаб, бутси Тотті, вигадана смерть бабусі, джакузі з сестрою та ще 7 кумедних "відмазок" футболістів

Коли футбольні люди знаходять сюрреалістичні виправдання своїм невдачам.

Головний тренер Валенсії Марселіно Тораль здивував футбольний світ заявою щодо невдалих результатів своєї команди. Після нічиєї проти Еспаньйола астурійський фахівець пояснив "сухий" поєдинок "кажанів" раннім часом гри, мовляв, ввечері м'яч рухається швидше. Іспанська Marca, звіжно ж, не залишила поза увагою висловлювань емоційного керманича, згадавши десять не менш курйозних "відмазок" футбольних людей. Цікаво, що у рейтинг сюрреалізму потрапив також легенда Динамо та збірної України Владислав Ващук, який вже спростував вигадану про себе історію німецькими журналістами.

Мікаель Форсселл

Фінський форвард, захищаючи кольори Бохума, заявив, що запізнився на тренування через кота. Тварина начебто перегородила шлях автомобілю Форселла, а той не міг нічого вдіяти через алергію на пухнастих.

Bochum striker, Mikael Forssell, tweeted this picture saying he's allergic to cats & he cants come to training today pic.twitter.com/M28GnpzBo3