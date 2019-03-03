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Ювентус размышляет над возвращением Конте

16:57 5 Читати українською
Ювентус размышляет над возвращением Конте
Антонио Конте / EPA

Итальянский специалист Антонио Конте может снова стать главным тренером туринцев.

"Бьянконери" рассматривают возможность возвращения на тренерский мостик команды Антонио Конте, который со скандалом покинул туринцев в 2014 году, информирует Corriere dello Sport. Отношения Конте и президента Юве Аньелли уже наладились. Все конфликты между ними в прошлом.

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Итальянский клуб может уволить Массимилиано Аллегри, если тот в который раз не сможет одержать победу в Лиге чемпионов. Кроме этого, Аллегри якобы может пойти работать в Манчестер Юнайтед.

К слову, под руководствоv Конте Ювентус одержал 4 титула чемпиона Италии. Кроме этого, Антонио провел в Юве львиную долю карьеры футболиста.

Напомним, итальянец находится без работы после увольнения из лондонского Челси. Вместе с "синими" специалист выиграл АПЛ в своем дебютном сезоне в Англии.

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Италия Антонио Конте Антонио Конте Массимилиано Аллегри Массимилиано Аллегри Трансферы Ювентуса Ювентус Ювентус
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