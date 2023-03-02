Туринці офіційно підтвердили продовження контракту з оборонцем Даніло. Попередня угода закінчувалася влітку 2024-го, а нова довша на рік і має пункт про додатковий сезон.

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Ювентус придбав бразильця у серпні 2019-го. Даніло оцінили у 37 млн євро в рамках зворотньої угоди з Манчестер Сіті щодо Жоау Канселу. Захисник чудово адаптувався в Турині – 142 матчі, 8 голів та 10 асистів. Нещодавно 31-річний Даніло забив у дербі проти Торіно, на яке виводив Юве з капітанською пов'язкою (Бонуччі залишився серед запасних).

Нагадаємо, через 15 очок штрафу "Стара синьйора" йде лише сьомою в таблиці Серії А і продовжує боротьбу в плей-офф Ліги Європи.

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