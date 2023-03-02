Ювентус в кризисной ситуации пытается сохранить хотя бы своих ключевых исполнителей.

Туринцы официально подтвердили продление контракта с защитником Данило. Предыдущее соглашение истекало летом 2024-го, а новое длиннее на год и имеет пункт о дополнительном сезоне.

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Ювентус приобрел бразильца в августе 2019 года. Данило оценили в 37 млн евро в рамках обратного соглашения с Манчестер Сити по Жоау Канселу. Защитник отлично адаптировался в Турине – 142 матча, 8 голов и 10 ассистов. Недавно 31-летний Данило забил в дерби против Торино, на которое выводил Юве с капитанской повязкой (Бонуччи остался среди запасных).

Напомним, из-за 15 очков штрафа "Старая синьора" идет только седьмой в таблице Серии А и продолжает борьбу в плей-офф Лиги Европы.

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