Португальський фахівець емоційно реагував на гру своєї команди у 24 турі. Моурінью на підвищених тонах розмовляв з резервним арбітром, за що головний рефері показав йому червону картку. Після матчу тренер розповів про цей епізод.

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"Серра – брехун. Можливо, як арбітр він стане наступним Роккі, Колліною або Розетті, але як людину я поважаю його, так само як він поважав мене. Хочете знати, що трапилося? Дуже звичайний епізод, схожий 50 інших, і коли четвертий арбітр зазвичай каже тренеру зберігати спокій, сісти. Я емоційний, але не божевільний. І відреагував так, тому що резервний арбітр розмовляв зі мною неприпустимим чином. Після матчу я йому сказав: "Хочу, щоб ти чесно про все розповів". Але в нього провали у пам'яті, він забув. Я навіть не хочу вдаватися в полеміку, що Серра з Турина, і ми зіграємо проти Ювентуса в наступному турі", – розповів Моурінью в La Gazzetta dello Sport.

Another week, another Jose Mourinho red card pic.twitter.com/sWMjRfgsqp — Football on BT Sport (@btsportfootball) February 28, 2023

Це вже третє вилучення Жозе Моурінью в цьому сезоні. Він пропустить матч проти Ювентуса у 25 турі. Нагадаємо, що Рома посідає п’яту сходинку, маючи у своєму активі 44 бали.

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