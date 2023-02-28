Торіно дав грандіозний бій Ювентусу на його полі в матчі 24-го туру Серії А, але поразки не уникнув (2:4). Звіт читайте на "Футбол 24".

Туринське дербі мало не тільки принципове значення для Юве та Торіно. Матч був важливим і з турнірної точки зору – переможець піднявся б на сьоме місце, в зону Ліги конференцій – а далі можна було б і про щось більше задуматись.

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Перший тайм перевершив усі очікування. Торіно відкрив рахунок вже на 122-й секунді внаслідок подачі з кутового, яку скинули на Карамо. Опинившись перед Щенсни у повній самотності, Ян розстріляв ворота з кількох метрів. Це був найшвидший гол в історії туринського дербі в Серії А.

Ювентус відігрався на 16-й завдяки прориву Костіча лівим флангом та навісу на Куадрадо – з ним теж ніхто не грав. 1:1! Після цього гра дещо заспокоїлась, знову вибухнувши аж перед перервою. Зокрема, на 40-й хвилині Щенсни дістав м'яч із дальньої дев'ятки після удару Санабрії головою, а на 43-й все той же Санабрія замкнув простріл від Іліча. І це був гол!

Щоправда, всього за три хвилини "Стара синьйора" відігралась вдруге. Ді Марія виконав навіс з кутового, Данілу головою пробив у стійку, а потім зігрв на добиванні – 2:2! Саме з цим рахунком команди й відправились відпочивати. Стільки голів у першому таймі дербі не бачило з 1995 року.

Одразу по перерві команди знову влаштували розмін. Так, на 49-й хвилині Міранчук з правого краю штрафного закрутив м'яч під ліву стійку, трішечки не влучивши. Ювентус відповів контратакою на 50-й, ефектно розкатавши всю оборону Торіно – в завершенні епізоду Влаховіч вийшов сам на сам з голкіпером і пробив повз нього. Гостей врятувала поперечина!

Ще за кілька хвилин Душан небезпечно замикав кутовий (над воротами). "Бики" огризнулись двома супермоментами. На 63-й хвилині Сінго отримав проникну передачу від Міранчука, хитнув Костіча й бахнув у ближній кут. М'яч влучив у зовнішній бік сітки. На 67-й же Лінетті отримав пас п'яткою від друга Маліновського й ефектно пробив з меж карного майданчика – м'яч летів у дальню дев'ятку, однак поцілив у поперечку!

Зрештою, ці гойдалки завершились голом Ювентуса на 71-й хвилині. В черговий раз у дербі спрацював стандарт. К'єза, який тільки-но вийшов на поле, подав з кутового, а Бремер головою відправив м'яч під ліву стійку. 3:2! Екс-центрбек Торіно смачно відсвяткував взяття воріт.

Між цими епізодами на полі з'явився Погба. Це був його перший з квітня 2022 року вихід на поле в офіційному матчі. Особливо допомогти атаці Юве француз не зміг, але команда впоралась із без нього. На 81-й хвилині Костіч подав зі штрафного, а Рабйо пробив головою метрів з трьох – 4:2! Це була капітуляція Торіно.

В компенсований час прямим ударом зі стандарту міг відзначитись і К'єза, але голкіпер впорався з ним. Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу Ювентуса!

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