Ювентус вів переговори з Гатті про продовження контракту щонайменше з осені, після вражаючих виступів захисника в новому сезоні. Як інформує офіційний сайт клубу, у середу, 25 жовтня сторони нарешті оформили нову угоду де-юре – гравець залишиться в Турині щонайменше до літа 2028 року. Попередня угода діяла до літа 2027 року.

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Згідно з Gazzetta dello Sport, продовження контракту також передбачає підвищення зарплати для гравця. У такий спосіб боси "Старої синьйори" заохотили захисника після відмови перейти в Евертон минулого літа.

Згідно зі статистикою, Гатті є найнадійнішим захисником Ювентуса: в останніх 34 матчах Серії А він подарував своїм візаві тільки 9 успішних обводок. Водночас у матчі 5-го туру Серії А цього сезону Гатті відзначився автоголом, який має всі шанси стати найбезглуздішим голом у власні ворота в сезоні.

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