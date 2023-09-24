Сассуоло переміг Ювентус в п'ятому турі Серії А сезону 2023/24. Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".

Для туринців матч проти "чорно-зелених" розпочався з помилки Войцеха Щенсни. Арман Лор'янте завдав удар з-за меж штрафного майданчика. Здавалось, що голкіпер Ювентуса зафіксував м'яч, але той підступно вислизнув з рук, залетівши в ворота від стегна.

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Перевагу Сассуоло втримувати довго не зміг, і підопічні Аллегрі відігралися. В другому таймі Ювентусу знов довелося зрівнювати рахунок, але господарі ще двічі зуміли засмутити Щенсни. Четвертий гол привіз Гатті. Отримавши пас від голкіпера, захисник вирішив віддати назад і влучив у порожні ворота. Претендент на звання автоголу року.

"Б'янконері" після п'яти турів набрали 10 балів і перебувають на четвертому місці. Сассуоло розташувався на 11 сходинці, маючи шість очок.

Нагадаємо, Войцех Щенсни підтримує Україну з початку повномасштабного вторгнення.