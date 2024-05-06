Прес-служба Чорноморця провела голосування серед вболівальників з метою визначити найкращого гравця команди у квітні. Беззаперечним переможцем став півзахисник Артур Авагімян.

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Цікаво, що 27-річний вінгер тверезо підійшов до цього визнання, написавши у своєму Telegram-каналі наступні слова: "Самому некомфортно і соромно за цей місяць, за результати і гру загалом. Я вдячний вам за вашу підтримку. Дякую".

Нагадаємо, у квітні Чорноморець зіграв 5 матчів, в яких зазнав 4 поразок і здобув одну перемогу. "Моряки" поступились Шахтарю у півфіналі Кубка України (1:4), а в УПЛ програли Зорі (0:1), Кривбасу (1:2) та Минаю (0:2). У травні одесити вже встигли двічі влетіти Шахтарю – 1:4 та 0:3.

До слова, Авагімян у поточному сезоні провів за Чорноморець 26 матчів, в яких забив 4 голи і віддав 4 асисти. Transfermarkt оцінює його у 400 тисяч євро.

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