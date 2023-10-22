За останні десять поєдинків Мілан програв Ювентусу лише одного разу. Перед цим періодом було дев'ять поразок поспіль! До сьогоднішнього матчу команди підійшли у статусі сусідів у турнірній таблиці Серії А. Господарі розраховували повернутися на перше місце, а туринці – скоротити відставання до лідерів. У тренерів вистачало кадрових проблем передусім в захисті. Меньян і Тео були дискваліфіковані за картки, а в Юве відразу три оборонці досі в лазареті.

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Схоже, найбільше значення мала втрата Ернандеса. "Стара синьйора" швидко знайшла слабке місце на лівому фланзі Мілана, куди вийшов Флоренці. Поки Мілан контролював гру, не було нічого критичного. "Россонері" могли навіть забити. Леау створив момент для Жиру, але бездоганно зіграв Щенсни. А потім Ювентус отримав перевагу. Флоренці провалився, Чау пішов страхувати і заробив пряму червону, сфоливши проти Кіна.

Понад тайм Мілану належало грати в меншості. Якийсь час не було навіть помітно, що в туринців на гравця більше. Одна Фортуна вдруге за вечір посміхнулася гостям. Локателлі пробивав здалеку. Не було нічого небезпечного, а доти Круніча все змінив. Міранте летів у кут воріт і безсило спостерігав, як м'яч полетів у протилежний бік після рикошету від боснійця. Ювентус відкрив рахунок на 63-й хвилині.

Про гол варто поговорити детальніше через його автора. Локателлі – вихованець Мілана. У цей же день (22 жовтня) 2016 року Мануель забив розкішним ударом з-за меж штрафного майданчика єдиний гол у матчі проти Ювентуса! Історія циклічна. І дуже емоційна. Не дивно, що Локателлі розплакався.

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Виправляти ситуацію взявся Леау, здійснивши кілька фірмових рейдів своїм флангом. Втім, гра в меншості забирає багато сил, і Мілан почав просідати. Не сказати, що туринці намагалися збільшити перевагу, але ситуацію контролювали впевнено. Саме Ювентус був ближчим до того, аби забити ще раз. Господарі Сан-Сіро за весь другий тайм лише одного разу пробили в бік воріт суперника, жодного удару в площину.

Завдяки цій перемозі Ювентус закріпився на третьому місці турнірної таблиці Серії А. Відставання від Інтера становить лише два очки. Мілан розташувався поміж цими командами.