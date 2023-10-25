Ювентус вёл переговоры с Гатти о продлении контракта как минимум с осени, после впечатляющих выступлений защитника в новом сезоне. Как информирует официальный сайт клуба, в среду, 25 октября стороны наконец-то оформили новое соглашение де-юре – игрок останется в Турине минимум до лета 2028 года. Предыдущее соглашение действовало до лета 2027 года.

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Согласно Gazzetta dello Sport, продление контракта также предусматривает повышение зарплаты для игрока. В такой способ боссы "Старой синьоры" поощрили защитника после отказа перейти в Эвертон прошлым летом.

Согласно статистике, Гатти является самым надёжным защитником Ювентуса: в последних 34 матчах Серии А он подарил своим визави только 9 успешных обводок. В то же время в матче 5-го тура Серии А этого сезона Гатти отметился автоголом, который имеет все шансы стать самым нелепым голом в собственные ворота в сезоне.

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