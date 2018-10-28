Ювентус прагне безкоштовно підписати Де Хеа

Голкіпер Манчестер Юнайтед Давід Де Хеа зацікавив Ювентус. Туринський клуб готовий запропонувати контракт футболісту влітку наступного року.

Ювентус зацікавлений у послугах голкіпера "червоних дияволів" Давіда Де Хеа і хоче безкоштовно отримати іспанця, пише The Times.

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За інформацією джерела, керівництво "б'янконері" хоче підписати 27-річного футболіста влітку 2019 року, коли у Де Хеа закінчиться контракт з манкуніанцями і з'явиться можливість підписати воротаря у якості вільного агента. Але у Манчестер Юнайтед є опція продовження контракту з Давідом ще на рік – до 2020 року.

Зазначимо, що Де Хеа поки не домовився з Манчестер Юнайтед щодо нового контракту. Іспанець не поспішає продовжувати угоду, оскільки хоче спочатку подивитися, чим закінчиться історія з можливим звільненням головного тренера команди Жозе Моурінью.

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