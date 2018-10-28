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Санчес незадоволений своїм становищем у МЮ та прагне перейти в ПСЖ

26 жовтня 13:10 1001 Читать на русском
Санчес незадоволений своїм становищем у МЮ та прагне перейти в ПСЖ
Алексіс Санчес

Нападник Манчестер Юнайтед хоче покинути "червоних дияволів".

За інформацією Daily Mail, чилійця не влаштовує кількість хвилин на полі у футболці Манчестер Юнайтед. Санчес хоче покинути клуб у пошуках нового виклику та перейти в ПСЖ. Про своє бажання Алексіс повідомив керманичу "червоних дияволів". Окрім цього футболіст вважає, що Моурінью несправедливо до нього ставиться.

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Санчес сподівається, що під час зимовог отрансферного вікна отримує пропозиції від ПСЖ, адже тільки парижани зможуть впоратись із високою зарплатою чилійця, який отримує 500 тисяч фунтів на тиждень.

Зазначимо, нещодавно Жозе Моурінью публічно розкритикував Санчеса на тренуванні Манчестер Юнайтед. Португальський тренер звинуватив його в тому, що чилійський форвард недостатньо наполегливо працює.

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