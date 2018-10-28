Санчес незадоволений своїм становищем у МЮ та прагне перейти в ПСЖ

Нападник Манчестер Юнайтед хоче покинути "червоних дияволів".

За інформацією Daily Mail, чилійця не влаштовує кількість хвилин на полі у футболці Манчестер Юнайтед. Санчес хоче покинути клуб у пошуках нового виклику та перейти в ПСЖ. Про своє бажання Алексіс повідомив керманичу "червоних дияволів". Окрім цього футболіст вважає, що Моурінью несправедливо до нього ставиться.

Погба хоче повернутись в Ювентус влітку 2019 року, – ЗМІ

Санчес сподівається, що під час зимовог отрансферного вікна отримує пропозиції від ПСЖ, адже тільки парижани зможуть впоратись із високою зарплатою чилійця, який отримує 500 тисяч фунтів на тиждень.

Зазначимо, нещодавно Жозе Моурінью публічно розкритикував Санчеса на тренуванні Манчестер Юнайтед. Португальський тренер звинуватив його в тому, що чилійський форвард недостатньо наполегливо працює.

"Відсутня стратегія і послідовність дій", – Гарі Невілл розкритикував селекцію Манчестер Юнайтед